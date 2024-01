Con un final de infarto el pasado año en la última carrera en la que el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia logró revalidar su título de campeón, la temporada 2023 de MotoGP fue una de las más emocionantes de los últimos años y consiguió, entre otras cosas, reenganchar a muchos aficionados del motor que habían desconectado de las carreras desde hace tiempo.

Para el 2024 no esperamos otra cosa que no sean más sorpresas y carreras más que igualadas gracias a la multitud de movimientos que han tenido lugar en la parrilla y las mejoras que se esperan por parte de las marcas. Entre los movimientos más destacados está, cómo no, el fichaje de Marc Márquez por Gresini Racing MotoGP, equipo en el que correrá junto a su hermano Álex; pero no hay que dejar de lado la presencia de pilotos como Jorge Martín, que realizó una espectacular campaña el pasado año o el estreno del joven Pedro Acosta, campeón de Moto 2 en 2023.

Lo que está muy claro es que este 2024 promete mucho en lo que a emociones se refiere, y es que, aunque vayamos a dejar de escuchar en las retransmisiones a una de las voces más míticas de este deporte -Ernest Riveras, que ha fichado por RTVE de cara a los Juegos Olímpicos de París- es más que seguro que disfrutaremos de una temporada espectacular.