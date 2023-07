La línea P Zero de Pirelli nació en 1986 para equipar al Lancia Delta S4 del Mundial de Rallyes, antes de dar el salto a la producción al año siguiente, calzando al mítico Ferrari F4 0, el primer hypercar de la historia. Hablamos por tanto de unos neumáticos pensados y diseñados para los mejores coches del mundo , algo que sigue siendo el principal objetivo de la marca italiana a día de hoy, como demuestra con sus tres novedades en esta gama de producto.

En un marco insuperable como es el Festival de Velocidad de Goodwood, Pirelli presentó los nuevos P Zero E, P Zero R, P Zero Trofeo RS, siendo el más revolucionario el primero de ellos. El ‘E’, marca el inicio de una nueva era en la marca transalpina, al combinar tecnología y sostenibilidad como nunca antes se había hecho. El resultado es una cubierta con la calificación de triple A en todas sus medidas y todos los parámetros que mide la ecolabel europea: resistencia a la rodadura, frenada sobre mojado y ruido.

Más de un 55% de los materiales utilizados en la composición del Pirelli P Zero E son de procedencia natural o reciclada, lo que permite una reducción del 24% de las emisiones de CO2 en comparación con la pasada generación de P Zero, si hablamos del ciclo de vida completo del neumático.