Alpine es una marca de nicho. El año pasado, hasta octubre, la firma francesa del Grupo Renault matriculó un total de 2.518 coches en Europa, una cifra que no solo la relega a los últimos puestos de las listas de ventas, sino que además supone que, entre otras consecuencias, tiene ventajas en cuanto a su electrificación. No obstante desde el consorcio francés no quieren renegar de la electrificación, sino que la aprovecharán para catapultar Alpine hasta una cifra de ventas que la colocará por encima de muchos de sus rivales.

Estamos hablando, según adelantó Autonews, de unas 150.000 unidades anuales para 2030, aunque el plan de Renault con Alpine va mucho más allá. Actualmente, solo venden el A110, un cupé deportivo biplaza y sus sucesivas versiones especiales u homenaje de hitos pasados. En el futuro, este coche se verá sustituido por una completa gama de vehículos eléctricos.