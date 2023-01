Ram presenta en el CES la pick-up eléctrica del futuro

Si Ram presenta su primera pick-up eléctrica, es que la llegada del coche eléctrico ya no tiene marcha atrás, porque no había sector más conservador que el de las grandes camionetas de sobrepotenciados motores al que representaba la firma norteamericana. El Ram 1500 Revolution BEV Concept es parte de la importante contribución de Ram al plan estratégico Dare Forward 2030 de Stellantis para liderar soluciones de movilidad innovadoras, limpias, seguras y asequibles.

La pick-up presentada en el CES, con su revolucionaria mecánica eléctrica, sus avanzados sistemas de conectividad y su futurista aspecto, marca la hoja de ruta a seguir por parte de Ram para sus futuros vehículos. Y es que la firma norteamericana pretende ser líder en cuanto a autonomía, tiempo de carga, capacidad de remolque, carga útil, en 2024.