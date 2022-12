$!Alejandro Cachón será piloto del Mundial

La historia de Alejandro Cachón es de esas que hacen creer en el destino o, para aquellos que prefieren no profesar fe alguna, confiar en los giros sorprendentes de la vida. Mecánico de profesión, este asturiano de Cangas del Narcea hizo sus primeros pinitos al volante en el Karting , como cualquier hijo de vecino. Lo que hace su relato singular, es la aparición de un mecenas con mucho ojo. Tanto que, a día de hoy, hablamos de una promesa mundialista que solo ha necesitado un año por categoría para demostrar que lo suyo es estrella. Tras finalizar una temporada brillante en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), nos sentamos a la derecha de este joven para vivir un tramo como lo haría su copiloto, Jandrín López, en el Citroën C3 Rally2 del Citroën Rally Team .

A pocas horas de arrancar el XIII Rallyshow Comunidad de Madrid RACE, nos encontramos bajo la carpa de Sports & You, el proyecto que ha confiado en Cachón tras su paso por el Campeonato de Asturias de Rallyes. En esos momentos, y entre pasadas al tramo con invitados por parte de sus patrocinadores, el “Volador de Cangas” ultima los detalles para desvelar sus próximos pasos en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), el primero que no tendrá prueba en España. Empezará en el icónico Rally Monte Carlo a finales de enero, pero él parece tranquilo, algo que no deja de sorprender teniendo en cuenta su juventud.