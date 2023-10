Si al sufrir aquaplaning estás en una recta , únicamente tendrás que mantener el volante lo más firme posible y una velocidad constante, sin pegar acelerones ni frenazos. Si por el contrario estás en una curva , deberás mantener la trazada y no hacer ningún gesto brusco con el volante para mantener la estabilidad correcta de tu vehículo.

Durante la época de lluvias y tormentas, es importante que estés concienciado sobre el aquaplaning y cómo actuar cuando sucede. Lo más importante que debes tener en cuenta si estás en una situación de aquaplaning es que no debes pisar el freno . Hacerlo puede provocar que las ruedas se bloqueen y que pierdas el control por completo.

Durante una tormenta eléctrica si estás conduciendo debes tener en cuenta la hermeticidad de tu coche: es importante que las ventanillas y conductos de aire estén cerrados para evitar corrientes de aire a través de las cuales circule la electricidad. Además, debes evitar estar en contacto con partes de metal del vehículo.

No obstante, lo más recomendable, si es posible, es que detengas tu vehículo y lo apagues por completo (radio y luces incluidas) hasta que cese la tormenta, a ser posible en un lugar donde tu coche no sea el objeto más elevado, despejado de árboles y alejado de zonas con agua. En caso de que cayera un rayo sobre tu coche –lo cual es bastante improbable- es posible que se produzca alguna abolladura o rotura de cristales, cosas que cubre el seguro y que no deberían preocuparte.