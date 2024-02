Todos sabemos que muchos de los trámites que hay que hacer online se nos pueden atragantar en algún momento, y uno que confunde a muchos jóvenes españoles es el de consultar la nota que tienen en el examen de conducir . Aunque es mucho más sencillo de lo que parece, es normal que se te pueda atragantar, por lo que a continuación te enseñamos qué es lo que tienes que hacer para saber si has aprobado tu examen , independientemente de que sea la prueba teórica o la práctica.

El carnet de conducir por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006, con la intención de reducir el índice de mortalidad en las carreteras así como de concienciar sobre el peligro que puede suponer conducir un vehículo por la carretera. Aún así, a día de hoy hay muchos conductores españoles que no conducen siguiendo las normas de circulación y que circulan sin tener un permiso de conducir en vigor, algo que está completamente prohibido y puede llegar a ser peligroso.

En España (y prácticamente en todo el mundo) el carnet de conducir más solicitado es el permiso B , que autoriza a conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor. Muchas personas se sacan el carnet a la primera, pero algo de lo más común en nuestro país es suspender al menos una vez el examen práctico.

Si has hecho el examen de conducir hace poco seguramente estés de los nervios esperando a saber la nota para poder quitarte un peso de encima. Consultarla es muy sencillo, y puedes hacerlo de varias maneras:

Eso sí, no dejes que las prisas puedan contigo, pues los resultados suelen tardar un poco, sobre todo los de los exámenes prácticos. Por lo general, estarán disponibles para ti a partir de las 17 horas del día siguiente al que realizaste el examen, aunque es cierto que pueden salir antes, sobre todo si se trata del examen teórico y lo has hecho a primera hora de la mañana. No obstante, te recomendamos que te lo tomes con la mayor calma posible.