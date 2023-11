Con la llegada del frío y de las lluvias , lo normal es que tarde o temprano puedas hacer enfermo . Si es así, es recomendable que, en la medida de lo posible, te quedes en casa para mejorarte pronto y poder volver a una vida normal. Si en cambio no tienes esa posibilidad o crees que no te encuentras tan mal, debes tener cuidado con algunos medicamentos si vas a conducir un vehículo .

Muchas personas piensan que conducir un vehículo cuando se está enfermo no es peligroso , pero lo cierto es que se equivocan . Aunque todo depende de la gravedad de la enfermedad , aquí tienes algunas situaciones en las que no deberías conducir :

Existen algunos medicamentos que pueden afectar notablemente a tu conducción aunque no lo sepas, causando que te distraigas más de lo debido, que te marees o incluso te duermas. Suelen estar señalizados con un triángulo de emergencia con un coche en su interior. Estos son los medicamentos que normalmente cuentan con esta señalización y con los que en muchas ocasiones no podrás conducir si los has tomado: