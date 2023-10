Seguro que más de una vez te han puesto una multa con la que no terminabas de estar de acuerdo. Si es el caso, lo más probable es que hayas tenido que pagarla, ya sea por pereza o por no saber cómo reclamarla. Pues bien, la DGT ha querido dar unas directrices sobre cuál es la manera de reclamar el dinero de una multa que ya has pagado. Más abajo podrás averiguar cómo.