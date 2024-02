Seguro que más de una vez te has preguntado acerca de la diferencia entre la gasolina 95 y la 98 y en qué puede notarlo tu vehículo. Lo cierto es que la diferencia más importante -además del precio- es el octanaje. El octanaje o índice de octano es la resistencia a la detonación del carburante cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. Así, a mayor octanaje, mayor capacidad de compresión del motor, lo que se traduce en un mejor rendimiento.

No obstante, esto no significa que la gasolina 95 no vaya a dar un rendimiento decente para tu coche, sino que la 98 es recomendable para aquellos vehículos cuyas prestaciones son mayores, como los de alta gama. Normalmente es el propio fabricante quien recomienda qué tipo de gasolina debes usar en función del motor que tenga tu vehículo.

Si hablamos de diésel, habrá que diferenciar entre diésel normal y diésel Premium, teniendo en cuenta que lo que marca que sea uno u otro es la cantidad de cetano que contenga. En el caso del diésel normal, el nivel de cetano es de 51, mientras que en el diésel premium, el nivel de cetano aumenta a 55. Esto se traduce básicamente en lo mismo que en el caso de la gasolina, y es que a mayor nivel de cetano en el diésel, mayor será el rendimiento del motor.