Silence, la marca de vehículos eléctricos de ACCIONA, ha entregado 325 unidades de su auto S04 a OK Mobility, empresa de movilidad global que tiene presencia en 13 países con una red de 55 OK Stores. Estos vehículos, ya en manos de OK Mobility, forman parte de un acuerdo que contempla, en exclusiva para su sector, la venta de 5.800 nanocars y 700 motos a lo largo de los próximos tres años, con una inversión total de 100 millones de euros.