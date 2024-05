La carrera no fue solo una prueba de resistencia física , sino también una batalla mental y estratégica . Desde el viernes, el evento vio cambios dramáticos en la clasificación. Marc Dalmases , quien lideraba inicialmente, vio cómo su suerte cambiaba al verse atrapado por el mal tiempo en Andorra y luego en el Vall d’Aran. Esto no hizo más que evidenciar que en la 100Colls, cada kilómetro, cada coll, puede ser decisivo.

Las motos clásicas también tuvieron su momento de gloria. Toni Punyà y Joan Ramón García , montando máquinas que carecen de las tecnologías modernas, no solo completaron la ruta, sino que también se llevaron trofeos a casa, demostrando que la habilidad y la experiencia a menudo superan a la última tecnología.

Los verdaderos héroes de este evento, sin embargo, son aquellos que, a pesar de no figurar siempre en la parte superior de la tabla, encarnan el espíritu de la 100Colls: los participantes como Enric Grifols, Victor Sagi y Albert Mota, que a sus 84 años aún participan con entusiasmo y pasión.

Este año, la 100Colls ha demostrado una vez más que es mucho más que un evento mototurístico; es una comunidad, una celebración de la resiliencia y un recordatorio de que, en el corazón de cada motorista, arde el deseo de superar no solo los caminos montañosos, sino también los límites de lo que creían posible. A medida que los participantes regresan a casa, llevan consigo no solo trofeos y recuerdos, sino también lecciones aprendidas para la vida y para las próximas ediciones. La 100Colls no es solo un evento que se vive durante un fin de semana; es una experiencia que dura todo el año.