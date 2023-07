$!El Rally 1000 Dunas calienta motores

El 1000 Dunas sigue fiel a su filosofía como competición exclusiva para motos , un reto para fomentar la superación personal y el espíritu de equipo tal como recordaron en la presentación del Rally llevada a cabo en el Museo del Deporte Juan Antonio Samaranch en Barcelona. Porque en el 1000 Dunas no importa si uno es un piloto novato o un experto experimentado, todos tienen la oportunidad de participar y enfrentarse a este desafío épico .

Las novedades no acaban aquí pues este año contarán con una Etapa Maratón de dos jornadas sin asistencia y pondrá a prueba la resistencia de pilotos y máquinas. La 5ª etapa , llamada ‘los 13 picos’, en el Erg Chebbi (desierto) será una etapa mítica con una salida en línea al estilo Le Mans : pilotos sobre la arena tendrán que correr en busca de su moto para arrancar hacia la especial.

Y para finalizar no menos importante, en esta edición también habrá premios económicos valorados en más de 25.000 euros, con premios en metálico de 5.000 euros, 3.000 euros, y 2.000 euros respectivamente para 1º, 2º y 3º clasificado de la Categoría Élite, y wildcards (invitados) y bonos descuento para el resto de categorías en la siguiente edición del 1000 Dunas.

Durante el acto de presentación, el propio Miguel Puertas, Director de Carrera, declaró que “estamos muy contentos con el enfoque que hemos dado a la próxima edición del 1000 Dunas. Queremos posicionarnos como uno de los rallys más destacados a nivel mundial, poniendo un fuerte énfasis en la navegación y en la seguridad de los pilotos. Hemos introducido muchas novedades, todas encaminadas a mejorar la experiencia del piloto, y en la jornada de hoy hemos visto que han sido muy del agrado de todos los riders. Estamos muy satisfechos con la respuesta que obtenemos de nuestros participantes, lo que nos anima a seguir innovando y profundizando en unos recorridos y unos roadbooks del máximo nivel, para que cada uno de ellos disfrute y a la vez mejore sus aptitudes sobre la moto.”

Al evento, conducido por la presentadora y polifacética Judith Florensa, no faltaron pilotos de la talla de Joan Pedrero y Margot Llobera. “Literalmente el 100 Dunas me cambió la vida, me curtí en la primera edición y es la esencia pura de un rally. Pone en la práctica todos los valores del rally porque la propia prueba te genera los problemas para que los tengas que aplicar y es fantástico. Sobre todo, sobre todo, la familiaridad, el equipo humano que hay detrás de esta prueba, estás como en casa. Estás buscando aventura, te pasará de todo pero cuando llegas al vivac estás superbién y la organización son gente que te cuida mucho”, apunta la dakariana Margot Llobera.