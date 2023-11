$!Kirian Mirabet presenta ‘Gymkhana 2’

La grabación no estuvo fácil. Fueron cuatro días de trabajo de 9:00 a 21:00 horas aprovechando al máximo las horas de cierre del desguace. Otra parte se grabó en el Museo del Automóvil que forma parte de las instalaciones, donde filmaban cuando no podían hacerlo en el propio desguace debido al tráfico y movimiento de gente.

“Todo empezó con un viaje relámpago a Desguaces La Torre donde pudimos evaluar las posibilidades de grabar allí esta segunda entrega. Y nos lo pusieron tan fácil que no pudimos decir que no, sobre todo Benjamín Torrejón, el segundo de abordo, y Luis Miguel Rodríguez, el propietario de Desguaces La Torre, cuya inestimable ayuda fue decisiva para tirar adelante una idea que parecía una absoluta locura”, recuerda Mirabet .

Mención aparte merece la producción del sonido . “El sonido y la post producción se ha hecho aparte en un estudio. Para esto cada toma se repetía con un micro y el equipo que tenemos de cuatro personas han podido realizar un audio en estéreo que es una pasada”, destaca el piloto ya que el video no tiene música, solo ruido ambiente, para no tener problemas de derechos de la propia música. “A quien le guste la moto, creo es la mejor manera, más pura, de llegar a la gente, con el sonido ambiente”.

Kirian y su equipo no se conforman: “Ya estamos pensando en la siguiente, con ganas de innovar y demostrar que con una Honda Africa Twin se puede hacer de todo y llegar a todo tipo de público. Si le sumas los agradecimientos de la gente y la acogida que está teniendo, no tiene precio”, finquita el alter ego del agente ‘Ethan Hawke’, que no quiere dejar pasar la ocasión de agradecer la ayuda prestada a los mismos Desguaces La Torre, Honda, Insta 360, Cardo Systems, S3 Parts, Outback Motortek, Mitas, Galfer y AndreaniMHS: “Sin ellos esta locura de Gymkhana no hubiese sido posible”.