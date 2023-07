El peligro de transportar objetos o bolsas sueltas en los asientos del coche no es solo económico, ya que acarrea una multa de 200 euros , también vital. La DGT (Dirección General de Tráfico) controla especialmente esta infracción en verano, que está recogida en el Reglamento General de Circulación del siguiente modo: “La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa”.

En ese sentido, no está de más repasar las reglas para viajar con nuestra mascota, que no puede ir libre por el habitáculo y debe atarse con cinturones homologados o el transportín, tal como te contamos en este artículo. Y ya que seguimos la normativa de no llevar bolsas sueltas en las plazas traseras, repasamos también las pautas vigentes para transportar tablas de surf, bicicletas, animales, motocicletas e incluso embarcaciones de la mano de ALD Automotive.

Las bacas son el accesorio más recurrido por las familias con mucho equipaje en sus vacaciones, así que debemos tener unas barras de techo homologadas y prácticas para el modelo que compremos. Esta baca se fijará convenientemente y deberá ir sujeta en el techo del automóvil. En estas bacas podemos fijar, una encima de la otra, las tablas de surf, que también pueden ir atadas a las barras. Lo mejor es colocarlas boca abajo y fijarlas con cinchas a presión por la parte más estrecha y la parte inferior, además de cubrirlas con fundas para evitar daños en el techo o la propia tabla.