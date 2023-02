Un año más, la Super Bowl, la final de la liga NFL de fútbol americano, fue uno de los mayores escaparates globales para las marcas. Un escaparate, eso sí, bastante caro, pero compensado por unas audiencias que, de media, suelen superar los 130 millones de personas. Anunciarse en el partido que ganaron los Kansas City Chiefs frente a los Philadelphia Eagles costó a las 50 compañías que mandaron sus anuncios entre seis y siete millones de dólares por 30 segundos en pantalla.

Si compensa o no eso ya es decisión de cada marca, pero lo cierto es que, como cada año, muchas de las grandes compañías mundiales aprovecharon el partido para mostrarse al mundo, entre ellas algunas automovilísticas. Cabe decir que no fueron tantas las marcas de coches que se anunciaron en esta edición en comparación con algunas de las anteriores, pero no faltaron las firmas que más interés tienen en el mercado norteamericano. Como en la misma industria, la electrificación fue el hilo conductor de la mayoría de anuncios. Aquí, te ofrecemos todos los espots de las marcas de coches en la Super Bowl LVII.

General Motors y Netflix

El humorista Will Ferrell protagonizó un anuncio conjunto de GM y Netflix en el que se interpretaba a sí mismo en escenas de algunas de las series más importantes de la plataforma, como Stranger Things o El Juego del Calamar. Bajo el título “Dándole a los eléctricos el papel que merecen”, vehículos como el GMC Hummer EV pick-up, el Cadillac Lyriq o el Chvrolet Bolt EUV aparecen en dichas escenas para mostrarse al mundo y para que Netflix confirme que, a partir de ahora, usará más eléctricos en sus series y películas.