Con la llegada de las lluvias , es esencial tener el coche en perfecto estado para que cuando conduzcas no te lleves ningún susto. Para ello es importante, entre otras cosas, tener los neumáticos en buen estado , con un dibujo que sea superior a los 1,6 mm . Además, también es importante que estén con la presión adecuada.

Los Sistemas de Retención Infantil o SRI se encargan de asegurar a los más pequeños mientras viajan en un vehículo. A la hora de elegir una silla es muy importante que compruebes la compatibilidad de ésta con tu coche y no te dejes llevar por factores externos como el precio, la apariencia o la marca. Lo más importante es sin duda la seguridad.

Desde RACE recomiendan que las sillas se instalen de la forma más ajustada y estable posible intentando que la fijación sea completa, para que los más pequeños no sufran ningún riesgo cuando viajan en el coche. Es importante que el cambio al siguiente asiento infantil no se haga demasiado pronto, puesto que las sillas están pensadas en base a las características físicas y no tienen que ver con la edad.