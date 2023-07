¡Cuidado! Estas averías pueden costarte hasta 8.000 euros este verano

La arena y el salitre no están únicamente en la superficie de la playa y el mar, sino que se encuentran en el propio aire. Por ello, si viajas a zonas de la costa este verano has de tener en cuenta que el filtro de aire del motor puede llegar a sufrir más de lo normal. Lo recomendable para no tener problemas es contar con un filtro limpio y en buen estado, ya que una avería en este componente puede llegar a costar nada más y nada menos que 8.000 euros en algunos casos.