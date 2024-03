¿Es obligatorio llevarla?

Las restricciones de las ZBE afectan a la mayoría de vehículos pero existen algunas excepciones, como es el caso de los vehículos matriculados como históricos. Como ya sabrás, desde principios de este 2024 los coches sin etiqueta medioambiental ya tienen prohibido circular por el municipio de Madrid, pero también en otras muchas zonas de España.

Sin embargo, si tu vehículo no tiene la pegatina colocada en el cristal porque no la has solicitado o porque la llevas en la guantera sin pegar, es posible que te preguntes si pueden multarte. Lo cierto es que no es motivo de multa, ya que según la DGT la colocación del distintivo medioambiental es voluntaria.

No obstante, existen ordenanzas municipales que pueden regular o incluso limitar la circulación de tu vehículo en función del distintivo que tenga, por lo que si no lo llevas puesto no podrás beneficiarte de las ventajas de circulación que supone cada pegatina medioambiental, así que lo mejor, en resumen, es que si la tienes la coloques en tu parabrisas.