Como ya os contamos a través de este enlace, los coches más viejos, aquellos que no disponen de etiqueta ambiental de la DGT (B, C, ECO y 0 Emisiones), son los que más restricciones de acceso y circulación tienen en las ZBE debido a su elevado nivel de contaminación. No obstante, ¿en qué situación se encuentran los vehículos históricos? ¿Pueden entrar y circular por las ZBE? Teniendo en cuenta que los coches antiguos son más contaminantes que los modernos, la respuesta sería que no. Sin embargo, el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos en el que está trabajando la DGT, que llegará en otoño de este año, aclara todas las dudas relacionadas con estos vehículos tan especiales.