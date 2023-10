Los exámenes de conducir son un quebradero de cabeza para muchas personas, no solo a la hora de obtener el permiso, sino también a la hora de consultar los resultados de los exámenes , y es que a veces puede llegar a resultar un poco confuso. A continuación te contamos cómo puedes hacerlo de una forma sencilla.

En España, cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, que te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, y como ya sabrás, existen otros muchos tipos de permiso de conducción que puedes obtener a lo largo de tu vida.

El carnet de conducir por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006, con la intención de reducir el índice de mortalidad en las carreteras así como de concienciar sobre el peligro que puede suponer conducir un vehículo por la carretera, independientemente del tipo que sea.