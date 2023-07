Si ya has superado la parte teórica y has realizado una buena cantidad de clases prácticas, cada vez te quedará menos para enfrentarte al examen definitivo: la prueba práctica de la DGT , donde el examinador pondrá a prueba tus conocimientos al volante y valorará tu templanza en condiciones de tráfico real. Mantén la calma, aunque sea difícil, y concéntrate lo máximo posible en la carretera, pero sobre todo, tómate el examen como si fuese una clase práctica más , así conseguirás calmar tus nervios.

El examen práctico de la DGT suele durar unos 25 minutos de media , aunque en función del examinador que te toque, puede alargarse o acortarse en el tiempo. También debes saber que cometer una falta durante la prueba no supone un suspenso definitivo , puesto que el veredicto del examinador dependerá de la gravedad de la falta que hayas cometido. Así que, a continuación, te contamos qué tipo de faltas existen y cuántas puedes cometer para superar tu examen con éxito .

Las faltas leves son las que más permisividad tienen a la hora de realizar el examen práctico. Sin embargo, precisamente por ello debes tener especial cuidado, ya que el examen comienza desde el mismo instante en el que te sientas al volante y, por ello, cualquier mínimo error cuenta. No realizar una comprobación previa del estado general del vehículo, no regular los espejos retrovisores antes de emprender la marcha, sentarte en una posición incorrecta o no ponerte el cinturón de seguridad, son algunos ejemplos de faltas leves. Pero hay muchos más: