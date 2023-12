Las bicicletas son uno de los vehículos no propulsados por motor que más se pueden encontrar en las carreteras de España. Aunque la gran mayoría conoce la normativa de tráfico y cumple con la ley aún hay muchos que no respetan las imposiciones de la DGT . Si eres de los que lleva su bici de cualquier manera en el coche debes tener cuidado, pues la Guardia Civil podría multarte .

La mayoría de las personas ya conocen casi todas, pero la DGT tiene varias normas que los ciclistas deben respetar a rajatabla si quieren circular de forma segura y no ser sancionados. Los conductores, por su parte, también deben saber cómo adelantar a un ciclista en caso de encontrárselo en la carretera.

Ante la presencia de un ciclista en el arcén de su carril, la persona al mando de un vehículo debe reducir la velocidad y esperar a que no venga ningún turismo en sentido contrario para adelantar, dejando una distancia suficiente para no poner en peligro al conductor de la bicicleta al adelantarlo. Es importante no utilizar el claxon en presencia de ciclistas así como evitar los movimientos bruscos, pues podrían hacerles perder el equilibrio.