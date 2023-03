Todas las ayudas que existen para sacarse el carnet de conducir

Sacarse el carnet de conducir es un proceso complicado, cada vez más, no nos vamos a engañar, al que debes dedicar tiempo, ganas y dinero. De hecho, según la OCU, obtener el permiso de conducir cuesta entre 600 y 1.600 euros, en función del tipo de carnet (A, A2, B, C, etc.), de las habilidades del futuro conductor y también de la suerte que tenga durante las pruebas teórica y práctica. Teniendo en cuenta estos precios, es normal que mucha gente no pueda permitirse ir a la autoescuela y que aquellos que puedan, lo hagan con un gran esfuerzo económico.

Así que si necesitas sacarte el carnet de conducir y no estás atravesando un buen momento económico, te interesará saber que algunas diputaciones o comunidades autónomas ofrecen ayudas para obtener dicho permiso. A continuación, te detallamos cuáles son las comunidades autónomas o ciudades, qué tipo de ayudas públicas ofrecen y cuáles son los requisitos para solicitarlas.