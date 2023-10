El futuro del coche eléctrico avanza, lentamente, pero avanza

La necesidad de avanzar hacia la reducción de los combustibles fósiles ha llevado al sector de la automoción a apretar las tuercas tecnológicas y, desde hace ya un par de décadas, a avanzar hacia la descarbonización de sus productos y del negocio. El principal escollo que se está encontrando esta revolución de la movilidad sostenible es la implementación del coche eléctrico como solución para todo el mundo por igual . La producción de este tipo de vehículos está en marcha, los fabricantes han hecho los deberes . La legislación también está sobre la mesa, los políticos se han encargado de ello, pero en su intento de salvar el planeta han cometido el error de no analizar las posibilidades reales de los consumidores (en adelante los usuarios) para acceder a esta tecnología. Y, lo más importante, poder utilizarla con facilidad.

El futuro del coche eléctrico se escribe con ‘P’ de Progreso, con ‘P’ de Planeta, pero también con ‘P’ de Paciencia, con ‘P’ de Pausado, con ‘P’ de Poco a Poco. La electrificación es una necesidad dentro de un futuro marcado por la movilidad sostenible , y el coche eléctrico es la gran estrella de esta transformación social. El cambio al vehículo 100% eléctrico es comparable a la propia revolución industrial porque se trata, sin duda, de un camino de no retorno . La evolución de la movilidad ha llevado a gobiernos, ciudadanos y empresas a dar un giro mental para salvaguardar el planeta , poniendo al medioambiente en el foco de las políticas.

La producción en cadena impulsada por Henry Ford en 1908 y el auge del petróleo (con el descubrimiento de nuevos yacimientos) provocaron el freno a la producción de coches eléctricos prácticamente hasta entrado el siglo XXI. La rentabilidad del coche de combustión era superior y mandó hasta la irrupción de fabricantes como Tesla , que se adjudicó la ‘paternidad’ de los eléctricos modernos en 2008 . En los últimos 17 años la escalada eléctrica ha sido lenta pero constante y hoy, tecnológicamente, no tienen nada que envidiar a los modelos hermanos de combustión.

La industria del automóvil dispone ya del conocimiento necesario para implantar en masa el coche eléctrico, pero hay dos aspectos que determinan que aún no haya despegado por completo. Primero: el precio de las baterías , ya que actualmente representan la mitad del valor del vehículo. Segundo: la falta de infraestructura . Los fabricantes han cumplido con la demanda de los gobiernos (básicamente europeos) de producir vehículos eléctricos, el problema viene ahora cuando no los están vendiendo todo lo bien que esperaban . De hecho, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, reconoce que “no hay plan B: para poder fabricar coches eléctricos en España se tienen que vender coches eléctricos en España”, en referencia a las adjudicaciones de plataformas eléctricas a las fábricas españolas.

Desde los gobiernos se apuesta por legislar, limitando emisiones con la normativa Euro 7 y fijando en 2035 el límite de la venta de vehículos de combustión . Estas normas, fijadas, ya se han visto comprometidas ante el lento avance de las ventas que obligan a los fabricantes a tratar de mantener sus cifras de negocio incrementando el precio... de los modelos de combustión. Las marcas han replanteado sus estrategias, volviendo a apostar por coches de combustión limpios , con e-fuels (combustibles sintéticos), antes de dar el salto definitivo al eléctrico. En 2050 todos los coches deberían ser eléctricos . Difícil, pero no imposible. De hecho, la evolución en cuanto a la autonomía de las baterías hace que en el tema de las distancias el mercado se vea optimista. La media de los modelos ya ofrecen más de 400 kilómetros y el precio de las baterías, como ha sucedido con los teléfonos móviles, debería empezar a bajar.

Desde la Unión Europea ya se han dado cuenta del error a nivel industrial y con la suavización de la norma medioambiental Euro 7 también se empieza a pensar en que lo de prohibir los modelos de combustión en 2035 puede que vaya por países, y no todos a la vez. Porque en este debate entre industria y medioambiente que tenemos en Europa ha aparecido un invitado de excepción: China. No solo aportan ya la misma calidad en sus vehículos, si no que en cuanto a coche eléctrico van muy por delante de los fabricantes tradicionales.