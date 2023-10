$!Enduro FIM Vintage Veteran Trophy: Sabor de otros tiempos

Una competición de enduro, antes todoterreno, por equipos nacionales que tendrá tres días de duración, además de la ceremonia de apertura. Inicialmente, en 2016, la primera edición del FIM Vintage Veteran Trophy se organizó integrada en los ISDE, para posteriormente pasar a ser una competición independiente.

Será esta la tercera edición del FIM Vintage Veteran Trophy, tras las disputadas en la Isla de Elba (Italia) y Portugal (Santiago Do Caçem). En la última edición, Italia se llevó el Trofeo y el equipo español no tuvo suerte al sufrir diversas averías. No hace falta decir que el equipo de Trofeo de nuestro país, con Xavi Arenas (Montesa), Miguel Ángel Boet (Yamaha) y David Gómez (Yamaha) de pilotos, tratará de estar de nuevo entre los mejores en La Cerdanya.