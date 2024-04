En la actualidad, parece que todos miramos hacia adelante. Que no tenemos tiempo para pensar en el pasado y que solo importa avanzar y evolucionar. Entre tanto ajetreo, a veces es bueno detenerse y volver la vista atrás. Dejar de un lado los coches eléctricos, los enchufes, las crisis de componentes, las cifras de ventas y los planes de producto. A veces, simplemente, hay que dejarse llevar y disfrutar de los vehículos que cimentaron lo que es hoy la industria automovilística. Para ello, no hay mejor plan que el Rally Barcelona-Sitges, que en su edición de 2024, la 66, celebra que ha vuelto a tener cifras récord de participación.

De hecho, este evento dedicado al automovilismo clásico -solo pueden participar y optar al premio vehículos producidos hasta el año 1928 y motos fabricadas hasta 1939- espera, si no hay bajas de última hora, contar este fin de semana con 93 participantes, de los cuales 11 serán motocicletas de la época. Entonces, no hay excusa para que los amantes de la gasolina no disfruten este fin de semana -6 y 7 de abril- de un evento que reunirá vehículos de marcas como Citroën, Ford o Rolls-Royce, así como fabricantes ya desaparecidos como Amilcar, Panhard, Levassor o Darracq.