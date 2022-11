Preguntada por el medio Autonews, Ford admitió que nunca ha pagado publicidad en Twitter y que ahora no va a empezar a hacerlo. Cabe recordar que la relación de la marca del óvalo y Tesla ha sido tradicionalmente mala, con directivos de ambos lados -principalmente Musk por parte de Tesla- atacando a la otra y ridiculizándola.

Asimismo, Honda U.S., la división de Honda en Estados Unidos, también ha afirmado que invertir en publicidad en Twitter no entra en sus planes. No obstante, sí que se ha anunciado antes en la red social. “Evaluamos constantemente nuestra estrategia en los medios y, ahora mismo, Twitter no es parte de nuestro mix”, admitió en un comunicado.

Por su parte, Stellantis, Nissan y Hyundai siguen el mismo plan. Ambas compañías mantienen sus anuncios en Twitter pero admiten que estarán atentos ante los cambios que se produzcan para decidir sus siguientes pasos. Los primeros se limitaron a decir que estarán “vigilantes”, mientras que Hyundai admitió a Autonews que “monitorizará todos los cambios para asegurar que sigue siendo apropiado como parte de nuestra estrategia de marketing”.

Nissan, por otro lado, no confirmó si se anuncia o no en Twitter o si seguirá haciéndolo en caso de que esté pagando por publicidad, aunque emitió un comunicado detallando que “evaluamos regularmente y ajustamos nuestros planes de publicidad para decidir cómo y dónde exponemos nuestros productos para conectar mejor con nuestros clientes”.