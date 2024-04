Así puedes deducirte el 15% del IRFP en la compra de un coche eléctrico

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio de 202 3, permite recuperar un 15% del valor del vehículo con un tope de 3.000 euros , ya que la base de la deducción no podrá exceder los 20.000 euros , y estará constituida por el valor de adquisición del vehículo, incluidos los gastos y impuestos de adquisición , debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas.

Así, según los datos publicados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) sobre los vehículos electrificados matriculados en 2023, el número estimado de vehículos que pueden beneficiarse de esta medida fiscal es de 64.400 en España.

Sin embargo, desde Aedive han detallado a Europa Press que la deducción solo es válida cuando el vehículo eléctrificado adquirido se destine a un uso particular y, por lo tanto, no entran aquellos que se modifiquen o usen para otras actividades como para transporte de mercancías o alquiler.

En este sentido, la asociación añade que del total de vehículos electrificados matriculados en 2023, un 42% fue a través del canal de particulares, un 50% en empresas y un 8% en alquiler.