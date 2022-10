$!BMW M2: 460 CV, tracción trasera y... ¡manual!

Hace unas semanas se filtraron las primeras imágenes del futuro BMW M2, un modelo que no esperamos hasta 2023. Las prisas, y las nuevas tecnologías, han apretado las tuercas a la firma bávara y dichas fotografías no hacen justicia al lanzamiento más esperado para los auténticos petrolheads . El M2 gana en persona, doy fe , y consigue mantener la esencia de un auténtico deportivo con apellido M: tracción trasera , imagen contundente e irreverente y un sistema motriz de 460 CV con el cambio manual opcional .

El BMW M2 conserva su tamaño compacto, una de las cualidades que lo convierten en un modelo único por su propulsión. Esta generación es 2,14 milímetros más corta que un BMW M4 Coupé y su distancia entre ejes es 110 milímetros menor. Sin embargo, la anchura de las vías lo percibe como un modelo grande, mucho más capaz que un BMW Serie 2 Coupé como el probado en variante M240i hace unas semanas.

La polémica no tardó en llegar ante la publicación de las imágenes de un BMW M2 en tono Zandvoort Blue sólido, uno de los exclusivos de este modelo junto al Toronto Red del lanzamiento. Muchos alzaron las manos a la cabeza por su extraño frontal, a medio camino entre un coche de los 90’s pero con la dotación tecnológica más avanzada. Mi primera impresión me catapultó a la época del tunning, y no lo digo en el sentido negativo que muchos guardan de esas preparaciones.