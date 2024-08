BMW ha lanzado una interesante nueva función en su aplicación My BMW App y en la app de MINI para asistir a los conductores en la transición de vehículos de combustión interna a eléctricos .

La simulación se basa en datos de conducción reales recopilados por la función My Trips de la aplicación. Esto proporciona a los usuarios una base sólida para tomar decisiones informadas sobre qué tipo de propulsión es más adecuada para su próximo vehículo.

Con las funciones actuales de la aplicación, un conductor podrá saber si, con el uso que realiza habitualmente con su vehículo, un coche eléctrico se adaptaría a sus necesidades y si debería sufrir o no por la batería.

Sin embargo, de momento solo tendrá en cuenta la autonomía potencial a partir del vehículo deseado por el conductor basándose en sus datos, y no tendrá en cuenta otros factores como la disponibilidad de estaciones de carga o el precio de la misma en estaciones de carga públicas y rápidas. Próximamente, no obstante, BMW añadirá más funciones, como el análisis sobre el tiempo en que los vehículos no se utilizan, los viajes de larga distancia y la disponibilidad de estaciones de carga, así como el tiempo necesario para recargar, para hacer mucho más precisas las estimaciones.

Para utilizar Electric Vehicle Analysis, los clientes deben disponer de un BMW con motor de combustión interna que cuente con el sistema operativo BMW Operating System 7 o posterior, y aceptar el uso de sus datos de conducción para el análisis.