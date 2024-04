Casa Seat abre sus puertas a Dani Amatriain para presentar su autobiografía

Casa Seat Barcelona acogió recientemente la presentación del libro del expiloto Dani Amatriain , ‘ Mi vida, de 300 a 0 km – Volver del abismo ’. Una autobiografía que narra la ascensión y caída de un icono, e invita a una reflexión profunda sobre la fragilidad de la existencia, el precio del triunfo y la posibilidad de recuperación. Amatriain se refirió a esta obra como “ el mejor proceso terapéutico que podía hacer para mí y para los míos . Salir de una adicción no es fácil; nadie te explica que una vez sales, tienes que continuar luchando cada día”.

Compañeros y amigos del expiloto lo acompañaron en un emotivo evento en el que se recordó su trayectoria personal y profesional: desde los audaces sueños de infancia, hasta los desafíos de su carrera deportiva , sin olvidar la lucha personal que tuvo que superar después de conocer el éxito. Amatriain , quien desveló públicamente en la presentación que tiene VIH , siempre tuvo claro que su libro debía ser una herramienta con la que ayudar a los demás: desde aquellos que están pasando por un proceso de adicción, como aquellos que han salido. “A mí ayudar me retroalimenta” , declaró en diversas ocasiones Dani Amatriain durante el acto; y así lo ha ejemplificado explicando su actual vocación de terapeuta intervencionista, su proyecto empresarial BASI con fines solidarios y su actual vinculación con la Fundación Lucha contra las Infecciones que preside el Doctor Bonaventura Clotet , a quien destinará parte de los beneficios de la venta de su autobiografía.

Casa Seat también contó con la presencia del Doctor Bonaventura Clotet, quien agradeció el altruista gesto de Amatriain, enfatizando que: “testimonios como el de Dani ayudan a no estigmatizar enfermedades como ésta. Él es un gran ejemplo de que hoy en día se puede tener VIH y vivir una vida normal. Y con su libro ha demostrado un gran gesto de solidaridad y honestidad”. El presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones concluía recordando que no se debe estigmatizar a nadie por tener algún virus, y que a la sociedad le queda mucho por aprender y contribuir en actos solidarios que ayuden a invertir en investigación. “Es la manera más efectiva para avanzar y materializar los proyectos; es lo que llamamos dinero-semilla. Y no somos conscientes del retorno emocional que te da saber que tú estás apostando en proyectos así”, remarcó.

Dani Amtriain fue campeón de Europa de Superbike, tres veces campeón de España de Superbike, tres veces campeón del mundo como Manager, co-fundador de l´Escola Monlau Competición, fundador motorsport 48 y colaborador en la creación de l´Escola ETG Racing.