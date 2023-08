Diego Ruiloba, camionero por semana y piloto los findes

Si hace apenas siete días se encontraba al volante del Citroën C3 Rally2 del equipo Sports&You, esta semana se ponía al frente de uno de los camiones de la pequeña empresa familiar que regentan sus padres . Su compañero de aventuras también cambiaba. Por carreteras lusas le acompañaba su copiloto, Ángel Vela, mientras que por tierras nacionales hacía lo propio su padre, Javier Ruiloba. Y es que la joven promesa del rally español no apaga nunca el motor y no se baja de las cuatro ruedas ni en sus ratos de descanso.

“Mis padres tienen una empresa de transportes y, en el tiempo libre, cuando no tenemos rally, en vez de descansar aprovecho para ayudar a mi familia con los camiones”, explica el praviano reconociendo que para él esto ya se ha convertido en “una rutina”. Y, aunque para muchos esta “rutina” que implica trayectos de largas horas o incluso días pueda ser una desventaja, para Diego Ruiloba es todo lo contrario.

Precisamente, su trabajo como camionero le ha enseñado el valor del esfuerzo y ello, asegura, es una de las claves que dan lugar al buen momento deportivo que está viviendo. “Pienso que trabajar en el tiempo libre sirve como lección para la vida porque cuanto más te esfuerces y más trabajo hagas, mejores serán los resultados que vas a conseguir. Esta mentalidad es la que siempre me han inculcado en casa, y creo que parte del éxito y de la situación en la que estamos, deportivamente hablando, es fruto de todo el trabajo que hay detrás, tanto del mundo del rally como del camión”, indica refiriéndose a un “trabajo” que comenzó años atrás.

Porque Diego Ruiloba lleva desde los 4 años subido a un coche y desde los 5 como un entusiasta absoluto del Campeonato de España de rally, que seguía con gran admiración. “El amor por el motor es algo que me viene en la sangre. Mis padres siempre tuvieron muchísima afición. A mi padre, por ejemplo, le gusta todo lo que lleve ruedas y gasolina, por lo que la afición por los rallies es algo que aprendí desde bien pequeño. Empecé con los karts a los 4 años y he seguido el Campeonato de España desde los 5 hasta los 17, o lo que es lo mismo, hasta que me convertí yo en piloto”, apunta el joven praviano.