El Desierto de los Niños 2023: Solidaridad en formato aventura

Nacho Salvador es un tipo singular. Periodista de Motor desde tiempos inmemorables, Campeón del Mundo de Bajas TT como copiloto y enamorado del off road y el desierto hasta las entrañas. Capitaneó una iniciativa de la revista especializada en 4x4 donde trabajaba y organizó rutas y viajes a Marruecos, en uno de ellos, uno de sus lectores/clientes, se presentó con sus hijos pequeños a la salida de uno de esos viajes “quiero que ellos vivan ésta experiencia” dijo. Nacho, como de costumbre y con todas las reservas, tiró “palante”. La experiencia le sirvió para flipar (sic) con el comportamiento de los chavales y, ni corto, ni perezoso ideó El Desierto de los Niños . “Era viable, como comprobé y solucionaba el eterno dilema de ¿con quien dejo a mis hijos mientras me bajo una semana a Marruecos?”. Lo propuso a la marca japonesa con la que colaboraban en sus viajes y... lo tildaron de loco. Error, nada hay más tenaz que un entusiasta como Nacho Salvador.

Por aquel entonces el hoy Director General de Hyundai Motor España, Polo Satrústegui era el responsable de marketing de la firma en nuestro país y pese a que su gama off road no era en ese momento ni muy completa, ni muy importante en sus ventas, no lo dudó cuando Nacho se lo propuso. El proyecto estaba en marcha. Ya puestos y aprovechando contactos y conocidos, Nacho propuso a unos de sus sponsor “Ya que vamos a ir a Marruecos, con niños, podrías darnos mochilas, gorras, etc. para entregarlos a los niños de allí”, el resultado fue un camión lleno de cosas que hubo que incorporar a la caravana...