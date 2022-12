El mundo al revés: un teléfono Tesla y un coche Apple

Prueba de ello es la rivalidad que está experimentándose entre Tesla y Apple en campos de batalla contrarios. La mayor empresa del mundo con sede en Cupertino ya amenazó al gigante del automóvil eléctrico con lanzar su propio coche en 2025. Aunque ahora parece que tendrá que retrasar sus planes a 2026, puesto que el proyecto era demasiado ambicioso. Pretendía que el Apple Car fuese completamente autónomo con un Nivel 5 de conducción autónoma, por lo que no tendría volante ni pedales, para crear un habitáculo diáfano centrado en entretener a los ocupantes con un entorno totalmente digitalizado. Pero las últimas informaciones apuntan a que la compañía de la manzana quiere retrasar el lanzamiento de su coche a 2026, y que no sería del todo autónomo, ya que no se dispone todavía de la tecnología necesaria para que los coches vayan solos. Es decir, que pese a sus pretensiones, tendrán que instalarle volante y pedales como cualquier coche actual.