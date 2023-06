Emilio Herrera (Kia): “El 15% de descuento del IRPF no será decisivo”

El presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera, ha considerado que la deducción del 15% del IRPF en la compra de vehículos eléctricos aprobada por el Gobierno, no será “decisiva” para que posibles compradores se decanten por este tipo de coches, al tiempo que ha pedido que las ayudas sean directas, se entreguen “en el momento de la compra y no que no tributen”, porque “todo lo que tributa después o no se cobra hasta años después, no funciona”.

En el marco de la presentación del nuevo buque insignia de la marca, el EV9, Herrera ha reconocido que no le ha quedado “claro” si la deducción del 15% del IRPF es combinativa con el Plan Moves o no, pero ha considerado que no será “muy significativa”, al tener un máximo de compensación de unos 3.000 euros. “No creo que vaya a ser una ayuda decisiva para que la gente compre el coche”, ha destacado.

Además, Herrera ha puesto de ejemplo de “lo que hace falta” los esquemas que aplican Portugal o Alemania, donde se ha establecido una reducción del IVA o ayudas de forma directa para el momento de la compra, “es decir, pagas y te olvidas”, ha expresado el presidente de Kia Iberia.

Por otro lado, el máximo responsable de la firma ha confirmado los planes de la empresa de tener para 2025 al menos 15 vehículos 100% eléctricos.