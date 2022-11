Por otro lado, pese a no contar con ningún representante de marcas españolas, España estará presente en la final a través del Renault Austral , la nueva apuesta de la firma francesa para el segmento SUV, que se produce en Palencia para todo el mundo desde el fin del ensamblaje de su predecesor, el Kadjar, en la misma factoría.

Los siete candidatos a suceder al Kia EV6, ganador en 2022 , son el Jeep Avenger, el Kia Niro, el Nissan Ariya, el Peugeot 408, el Renault Austral, el Subaru Solterra/Toyota bZ4X y el Volkswagen ID. Buzz. Consolidando una tendencia que ya no cambiará en el futuro, todos los modelos son o 100% eléctricos o cuentan con versiones electrificadas . De hecho, el Jeep Avenger y el Peugeot 408 son los únicos se ofrecerán, además de como eléctrico el primero o híbrido e híbrido enchufable el segundo, únicamente con motores de combustión.

Queda cada vez menos para coronar al nuevo Car of the Year 2023 . El próximo 13 de enero , en el Salón del Automóvil de Bruselas , los siete finalistas se batirán el cobre por el galardón más importante del sector del automóvil a nivel global. ete vehículos que han sido elegidos finalistas de una lista de 27 candidatos -todos presentados a lo largo de 2022- por un jurado compuesto por 63 periodistas especializados de 23 países (incluido Xavier Pérez , director de motor de Prensa Ibérica ).

En la final de 2023, que será la número 60 celebrada desde que el Rover 2000 recogiera el primer premio Car of the Year en 1964, se verán representadas cuatro grandes compañías, Stellantis y la Alianza Renault-Nissan con dos modelos cada una, Hyundai-Kia, que aspira a repetir triunfo con el nuevo Niro, Toyota -y Subaru- con el bZ4X/Solterra y el Grupo Volkswagen con el ID. Buzz, que además llega de coronarse como furgoneta del año en el IAA Hannover 2022.

Esta será la primera vez desde 2012 que el galardón no se entregará en Ginebra, en la tradicional gala aprovechando la estructura del salón suizo. Tras la decisión de la organización de trasladar la muestra a Qatar este año, el Comité Organizador del Car of the Year buscó alternativas y encontró en Bruselas la mejor opción.