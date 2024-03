Michelin Power 6 y Power GP2: de Moto GP a tu moto

Porque no es lo mismo tener una deportiva para rutas por carretera, que una R que visitará, de vez en cuando, un circuito español como el de Jerez-Ángel Nieto . Hasta allí nos hemos desplazado con el objetivo de probar las evolucionadas Power 6 y Power GP , pero también aprovechamos para descubrir los alrededores de este territorio andaluz con los nuevos Anakee Road para trail.

Tener una deportiva es como plantar un árbol, algo que todo ser humano (motero) debería hacer una vez en la vida. Metáforas aparte, muchos usuarios de modelos como una BMW S1000RR, Yamaha R1, Aprilia RSV4, Honda CBR 1000 RR R o Ducati Hypermotard 950 SP, jamás entrarán en un circuito para poner a prueba sus capacidades frente al crono. Eso no les hace menos relevantes para Michelin, que sigue investigando en su empeño de ofrecer la mejor manejabilidad, seguridad y prestaciones en sus neumáticos .

¿Buscas algo más?, ¿Quieres entrar en circuito de vez en cuando? Entonces no lo pienses y sube el siguiente escalón a los Power GP2. Incluso los motoristas más racionales, sensatos y precavidos se dejan llevar en un trazado cerrado al tráfico, bien asfaltado y con escapatorias casi infinitas. La seguridad de un circuito nos permite buscar nuestro límite, dado que el de la moto y los neumáticos llegará más tarde para el 90% moteros (me inlcuyo). Es entonces cuando agradeces que la goma no haga ni un movimiento más allá del esperado, así tu corazón también sigue un ritmo alto pero saludable.