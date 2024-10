$!Nissan rinde homenaje a Daniel Young, pionero de la Fórmula Nissan y artífice del automovilismo español

Fue en 1998 cuando la Fórmula Nissan, también conocida como Open Telefónica by Nissan, tomó la parrilla de salida. Esta competición no era solo un campeonato más; su objetivo era proporcionar una plataforma accesible y competitiva para pilotos emergentes . Young visualizó una serie en la que los jóvenes talentos pudieran demostrar sus habilidades y dar el salto a categorías superiores, un objetivo que logró con creces. De hecho, nombres que hoy son leyendas de la Fórmula 1, como Fernando Alonso , encontraron en esta competición el trampolín perfecto para dar los primeros pasos hacia el estrellato.

Jaime Alguersuari , presente en el evento, recordó cómo la apuesta de Young por la Fórmula Nissan permitió dar visibilidad internacional a un automovilismo español que entonces carecía de peso en las grandes competiciones . “En 1997, el automovilismo español de monoplazas era algo absolutamente local y regional, España no tenía presencia en la competición internacional de monoplazas, era absolutamente cero, y no teníamos ningún peso en el mundo de la Fórmula 1. Teníamos como deportistas una necesidad, en base a la cual tuve un sueño y sabía qué solo una persona de la industria de la automoción en España, quizá, lo podría entender. Sin ninguna esperanza de lograrlo, visité a ese ejecutivo y le conté mi sueño, mi sorpresa fue que dijo ‘adelante’. La decisión de ese ejecutivo, de Daniel Young, lo cambio todo. Su decisión se convirtió en compromiso y lo siguió hasta el final, en 2003, con la misma intensidad”, señaló.

La Fórmula Nissan se mantuvo activa hasta 2004, y su éxito impulsó la creación de las World Series by Nissan , un campeonato de alcance europeo que mantuvo a Nissan en la cúspide de la competición formativa durante varios años. Pero eso no fue todo, puesto que en 2006 nació la Copa Nissan Micra , sobre la plataforma del Nissan Micra 1.6 SR. Este campeonato monomarca se disputó durante tres temporadas hasta el 2008, encuadrado en el certamen autonómico canario y de nuevo con el objetivo de descubrir talento español.

El homenaje a Daniel Young culminó con la entrega de la Insignia de Oro de la RFEDA a título póstumo, un reconocimiento por su contribución al crecimiento del automovilismo de competición en España y por ser un impulsor de nuevas generaciones de pilotos. Joaquín Verdegay , presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Automovilismo, destacó la pasión y dedicación de Young para llevar el automovilismo español a un nivel superior : “La Real Federación Española de Automovilismo no puede más que sumarse a este sentido homenaje a una persona que, como fue el caso de Daniel Young, contribuyó decididamente a que el deporte del automóvil en nuestro país viviera una excelente época. Su pasión por la competición sirvió para que muchos jóvenes pilotos españoles llegaran a cotas deportivas insospechadas. Así pues, nuestro máximo reconocimiento, en forma de insignia de oro de nuestra entidad, para el bueno de Daniel al que pude tratar personalmente y del que me queda un recuerdo tan grato como imborrable”, afirmó.

Marc Gené, uno de los primeros pilotos en beneficiarse del proyecto de la Fórmula Nissan, compartió su agradecimiento y emoción durante el evento: “Fue una gran suerte poder conocer a una persona extraordinaria como Daniel Young, tanto a nivel personal como profesional. Gracias a iniciativas impulsadas por Daniel como la Formula Nissan muchos pilotos pudimos disfrutar de nuestros sueños, algunos incluso llegando a la F1. Me ha hecho muchísima ilusión poder estar junto a su familia y amigos en este Memorial Daniel Young”, comentó el piloto, ahora embajador de Ferrari.

El impacto de la Fórmula Nissan fue mucho más allá de la competición. Abrió las puertas a talentos que posteriormente se consagrarían en la élite del deporte, incluyendo a Fernando Alonso, Antonio García y Carlos Sainz, quienes encontraron en esta serie un trampolín hacia sus futuras carreras internacionales. El propio Carlos Sainz, en un mensaje enviado al evento, recordó su primer contacto con Young en su etapa en Opel: “Hace 40 años y gracias a Daniel Young que estaba en Opel, me dio la oportunidad de conducir un Opel Manta 400 en el Rally de Catalunya del 84, donde terminé segundo”, comentó Sainz.

El evento concluyó con la intervención de Inge Aerts de Young, viuda del homenajeado, quien destacó la pasión de su esposo por los coches y la competición. “Hoy celebramos los increíbles logros de Daniel y su innegable impacto en el mundo del automovilismo y especialmente en algunos de los que hoy me acompañáis en este memorial. He querido compartir con vosotros el hombre que había detrás de esos éxitos, porque para mí, Daniel no solo fue un campeón en el terreno profesional, él fue mi campeón”, señaló.