Nuevo récord del Audi RS 3 en Nürburgring

La potencia la sigue proporcionando el legendario motor de cinco cilindros con 400 CV y 500 Nm de par. En combinación con los neumáticos semi-slicks Pirelli P Zero Trofeo R, el sistema de frenos carbocerámicos de 19 pulgadas, el tren de rodaje deportivo RS con control adaptativo de la amortiguación y la configuración optimizada del chasis, el 2.5 TFSI propulsa ahora al RS 3 de forma aún más poderosa. Todo ello, acentuado por su característico sonido, gracias a su secuencia de encendido 1-2-4-5-3.