En los años 80, la automoción vivía una revolución: motores turbo y sobrealimentados que llevaban los límites de la potencia a terrenos desconocidos. Sin ayudas electrónicas como las de hoy, el papel de los neumáticos era crítico. De ahí nació el P Zero, que combinó lo mejor de la tecnología de competición en un diseño inédito. Su banda de rodadura mezclaba elementos de neumáticos para lluvia, lisos y mixtos, ofreciendo un equilibrio perfecto entre adherencia, tracción y control en cualquier condición. Un cambio radical para la época.

La evolución del P Zero no se limitó a las calles. Durante el Rallye Sanremo, el Lancia Delta S4 del mítico Miki Biasion sorprendió al competir con neumáticos P Zero homologados para carretera en tramos mojados. La hazaña no pasó desapercibida: estos neumáticos ofrecieron un rendimiento que superó incluso al de modelos diseñados exclusivamente para la competición.

Desde su debut, el P Zero no ha dejado de ganar protagonismo. Modelos como el Ferrari F40, Lamborghini Countach o el McLaren P1 han confiado en estas cubiertas para maximizar su rendimiento. No es casualidad: con más de 3.000 homologaciones personalizadas, el P Zero es el neumático de referencia para los coches más exclusivos del mundo.