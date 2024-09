¿Sabes cuáles son los candiatos a ganar el Car Of The Year 2025?

Bindslev es una localidad situada en el municipio de Hjørring, en la región de Jutlandia Septentrional (Dinamarca), en la costa del Skagerrak (mar del Norte), donde cada año se celebra una prueba multitudinaria de los vehículos que compiten en cada edición de The Car Of The Year: el Tannistest.

La edición de este año del Tannistest es de récord, ya que por primera vez en sus 46 años de historia van a estar presentes más de 60 periodistas, de los que 35 forman parte del jurado de The Car Of The Year. Contando a los representantes, portavoces e ingenieros de las marcas se juntarán en Tannis más de 200 personas. Contarán con 31 de los 50 modelos que actualmente pueden contar con el título de candidatos al premio de 2025.