A estas alturas, decir que los coches eléctricos serán los protagonistas del Salón de Shanghái (Auto Shanghái) , que arranca el próximo 18 de abril en la ciudad china, no debería ser noticia. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de las novedades que se expondrán en la muestra serán vehículos enchufables. Una decisión lógica si tenemos en cuenta que el mercado chino es el más importante del mundo para este tipo de coches y que, además, varias de las novedades se producirán allí.

Otra firma alemana, Mercedes-Benz, llegará con una de sus propuestas más ambiciosas hasta la fecha, el Mercedes-Maybach EQS SUV, una versión de lujo de su todocamino eléctrico, que llegará acompañada del nuevo EQE crossover y del SUV GLC, que también se estrenarán en China.

Sin salir de Europa, aunque pertenecen al grupo chino Geely, Polestar ha elegido Shanghái para que debute el Polestar 4, un nuevo deportivo eléctrico para la compañía de coches de altas prestaciones. Podemos esperar un SUV de diseño elegante con cierto aire radical que continúe con la línea establecida por sus hermanos Polestar 2 y Polestar 3. Como todos los coches de la marca, se producirá en China.

Desde Japón, Toyota y Lexus también tienen ases bajo la manga La primera mostrará dos vehículos eléctricos de la familia bZ (Beyond Zero) por primera vez, que llegarán el año que viene al mercado del Gigante Asiático. Lexus, por su parte, presentará el LM, un monovolumen híbrido de lujo que no solo apunta al mercado chino, sino que también se venderá en los mercados europeos.

No serán estas las únicas novedades desde el país del sol naciente, ya que Nissan y Honda quieren su cuota de protagonismo. Los de Yokohama mostrarán en Shanghái un prototipo eléctrico que anticipa un modelo desarrollado exclusivamente para China, así como el Max-Out, otro prototipo desvelado por primera vez en 2021 como prototipo digital. En cuanto a Honda, su apuesta pasará por desvelar algunos prototipos de su submarca e:N de coches eléctricos.