$!Car Of The Year 2023: El Jeep Avenger, nuevo rey de Europa

Europa ya sabe cuál es el mejor coche del año 2023: el Jeep Avenger. En una gala celebrada hoy en Bruselas (la primera presencial desde el inicio de la pandemia en tres años, reemplazando el escenario habitual del Salón de Ginebra) y en plan Eurovisión, los 61 miembros del jurado del galardón del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han emitido su veredicto eligiendo al nuevo ‘rey’ del mercado del automóvil en Europa.

El Avenger se ha coronado como mejor coche europeo superando en la final a otros seis contendientes Volkswagen ID Buzz, Nissan Ariya, Kia Niro, Renault Austral, Peugeot 408 y el dúi Subaru Solterra y Toyota BZ4X. La edición de este año se presentaba más competida que nunca, atendiendo a que todos los modelos finalistas disponían de prestaciones eléctricas, ya sea con un modelo eléctrico puro, híbrido o enchufable, siendo el Peugeot 408, el Jeep Avenger, el Renault Austral y el Kia Niro los que mostraban propuestas de combustión. Contrariamente a lo sucedido en la pasada edición, en la que todos menos el 308 eran 100% eléctricos y en la que ganó el Kia EV6, este año la contienda tenía un poco de todo.

El presidente saliente del jurado Frank Janssen ha actuado de maestro de ceremonias junto a la presentadora de la televisión Alexandra Legouix y el nuevo presidente del jurado, Soren Rasmussen. El Jeep Avenger reemplaza en el trono continental al Kia EV6, ganador de la edición del pasado año.