Hacer un recorrido por todo el Salón es siempre una buena idea como medida inicial para el futuro comprador. Tanto los que no tengan clara la oferta existente, como los que estén más informados, podrán hacerse una idea muy clara de las opciones disponibles en el mercado. En ocasiones, y gracias a esta visita, los compradores incluyen en su “lista de la compra” marcas y modelos que a priori no contemplaban y que les resultan más interesantes que los inicialmente pensados.

Pero si el número de kilómetros anuales no supera los 15.000, optar por un vehículo de gasolina, hibridizado o no, será lo más adecuado. En todo caso, conviene tener una cosa clara, tanto si optamos por un vehículo de gasóleo como por uno de gasolina puro (no combinado con otra tecnología) la etiqueta que obtendremos será la C, es decir, que puede quedarse fuera de las ZBE en episodios determinados de alta contaminación frente a modelos CERO o ECO.