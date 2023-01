$!Todo a punto para conocer el ganador del Car Of The Year 2023

Solo puede quedar uno. Y será este viernes 13 de enero. Al filo de las 12 del mediodía se dará a conocer en Bruselas el nombre del ganador del mejor premio europeo del sector del automóvil: The Car Of The Year. Los 61 jurados de 23 países (por ahora los dos jurados de Rusia están temporalmente ausentes de a votación), entre los que se encuentra un representante de Neomotor-Prensa Ibérica, ofrecerán su veredicto después de haber analizado de forma exhaustiva los siete modelos finalistas de esta edición: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra-Toyota BZ4X y Volkswagen ID Buzz.