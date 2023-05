Zero DSR/X, la estrella de Motoh! Barcelona 2023

Motoh! Barcelona vuelve del 11 al 14 de mayo enmarcada dentro del Automobile Barcelona. El palacio 7 del recinto de Fira de Montjuïc acogerá a un total de 45 expositores para dar a conocer las últimas novedades del sector de las dos ruedas, donde las motos eléctricas serán las grandes protagonistas. Zero Motorcycles, líder mundial en motocicletas eléctricas y propulsores eléctricos, exhibirá sus novedades más importantes y contará con la Zero DSR/X como referencia.

Si tienes pensado visitar el salón de la moto de Barcelona durante el fin de semana, no puedes perderte el stand B35 de Zero Motorcycles, donde podrás ver en primera persona la novedosa DSR/X, la prestacional SR y la atrevida FXE, así como dos modelos policiales. Pero eso no es todo, puesto que el stand de Zero cuenta con un panel táctil que permite a los visitantes interactuar con una moto y conocer todas las posibilidades que ofrece su conectividad de personalización de la conducción.