Esta inteligencia artificial crea rutas para disfrutar de la conducción

Un coche deportivo no es nada sin una buena ruta donde conducirlo. Por eso la aplicación Roads de Porsche es uno de los mejores aliados de los amantes de la conducción. Esta app gratuita, únicamente disponible para los iPhone en la AppStore de Apple, crea rutas de forma automática y permite que conductores de todo el mundo compartan sus rutas favoritas y se reúnan en grupos para organizar salidas conjuntas. Y no sólo hablamos de modelos de Porsche, ya que no importa qué marca o modelo conduzcas, tan sólo que te guste divertirte al volante.