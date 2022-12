La Renault Connect Store, una tienda virtual de extras para el coche

Se puede acceder a la Renault Connect Store a través del espacio cliente MY Renault , que aprovecha la conectividad de los vehículos de la firma del rombo para poner a disposición de los usuarios la posibilidad de poder activar o renovar los servicios conectados una vez finalizado el contrato inicial de forma cómoda y fácil. La oferta de servicios y productos estará personalizada para cada cliente en función del modelo y sistema multimedia de su vehículo. Desde un primer momento, están disponibles hasta tres paquetes de servicios conectados:

En un futuro se podrá aumentar la oferta, incluyendo en esta oferta inicial productos como accesorios o merchandising . Los sistemas multimedia que podrán beneficiarse de este servicio a través de Renault Connect Store son Easy link y openR link , siendo posible acceder a la plataforma a través de la página web myr.renault.es. Próximamente, también estará disponible desde dispositivos móviles con la aplicación MY Renault .

La fórmula del pago por uso que cada vez tiene más aceptación entre los clientes, ya no sólo se referirá al ‘alquiler’ del propio vehículo, sino que en poco tiempo también englobará los servicios de conectividad, seguridad, confort e infoentretenimineto que ofrezca el propio coche. No tiene sentido pagar un caro extra del modelo si sólo se va a usar de forma temporal, al igual que no tiene sentido comprar un coche si se va atener la mayoría del tiempo parada y sin hacerlo apenas kilómetros.