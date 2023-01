Un día de descanso que no es tal

Hay que matizar, sin embargo, que no es una jornada de descanso al uso, es decir, que uno no puede dedicarse a dormir, descansar y a otras cosas que no sea el Dakar. En definitiva, no es de campo y playa. No se puede cortar el ritmo de competición bruscamente y este día que pasaremos en Riyadh servirá para que los participantes pongan a punto sus vehículos, atiendan con mayor comodidad a los periodistas y se tomen un descanso suplementario.